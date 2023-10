Tchad : plusieurs cadres du parti RNDT-Le Réveil annoncent leur démission

Cette conférence de presse avait pour but de notifier publiquement leur décision collective de quitter le parti RNDT-Le Réveil, comme l'a déclaré le coordinateur.



Ils ont expliqué que cette démarche vise à lutter contre l'injustice, l'inégalité, la répression politique, sociale et économique dont souffrent les citoyens.



Après des années de militantisme au sein du RNDT-Le Réveil, le groupe, dirigé par son coordinateur, a exprimé sa profonde déception quant aux positions prises par le parti et à la confusion persistante au sein de la classe politique.



Selon Voutsou Loksala Philippe, le RNDT-Le Réveil a souvent privilégié des intérêts électoraux au détriment de l'alternance politique et de la bonne gouvernance au Tchad, ce qui a entravé le développement du pays.



Le parti a été critiqué pour sa politique diviseuse et inefficace. Les démissionnaires estiment qu'une nouvelle classe politique est nécessaire pour réformer les institutions et résoudre les problèmes du pays.



Ils ont appelé la population à s'unir pour briser les obstacles entravant la refondation du Tchad, soulignant que personne ne peut, à lui seul, transformer le pays.



Selon les démissionnaires, la réconciliation actuelle est sélective et ne favorise pas la cohésion sociale, et ils ont insisté sur la nécessité d'une transition qui assure la sécurité de tous les Tchadiens et rétablisse la confiance. Ils ont également critiqué les décisions gouvernementales et ont appelé à des élections libres, inclusives et transparentes.



Enfin, ils ont exprimé leur solidarité envers les victimes des événements du 20 octobre 2022 et ont encouragé les gouvernants à éviter la violence pour préserver le pouvoir, tout en appelant les citoyens à recourir à la non-violence pour faire valoir leurs revendications. Les démissionnaires appellent à un dialogue sincère avec toutes les parties concernées pour résoudre les problèmes du pays.