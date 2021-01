Tchad : plusieurs coupeurs de route arrêtés au Tibesti

Six présumés coupeurs de route ont été arrêtés et présentés en début de semaine à Bardaï par la commission mixte de sécurité de la zone de défense et de sécurité n°6.



Une dizaine d'armes de guerre et des munitions ont été saisies par les forces de sécurité, entre les mains des individus.



Les malfrats présumés opéraient depuis plusieurs années au Tibesti, Borkou, Bahr El Gazel et Kanem, selon les autorités.



"Vous voyez cet arsenal avec ces bandits. C'est des coupeurs de route qui mettent à mal la population", a déclaré le gouverneur du Tibesti, Ali Maïde Kebir.



La commission mixte compte redoubler d'efforts sur le terrain pour démanteler d'autres groupes de coupeurs de route. Récemment, une quinzaine d'armes ont été saisies et présentées aux autorités provinciales.