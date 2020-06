Tchad : plusieurs officiers décorés à Baga Sola pour "mission accomplie"

Des chefs militaires ont été décorés jeudi à Baga Sola par le chef de l'État pour "mission accomplie" suite aux opérations menées contre Boko Haram lors de Colère de Bohoma



Le Ministre délégué à la Présidence de la République, chargé de la Défense nationale, de la Sécurité et des Anciens combattants, le général de corps d’armée, Mahamat Abali Salah est élevé au grade de Commandeur. Sont également faits Commandeur les généraux de corps d’armée Abakar Abdelkérim Daoud et Mahamat Idriss Deby Itno.



Sont cités au grade d’officier les généraux de division Oumar Deby Itno et Tahir Youssouf Boy. Au Grade de chevalier figurent les généraux de brigade ci-après : Tidjani Ismaël Sougour, Saleh Djouma Gorou, Abdraman Djimi Harbo, Souleyman Abakar Adam, Idriss Amine Ahmat Idriss et Nourène Ali Nourène.



Le Colonel Hissein Dakou Yaya, commandant des forces tchadiennes du G5 Sahel engagées dans l’opération colère de Bohoma- est élevé au grade et appellation de général de brigade et fait chevalier par le chef de l'État.



Enfin, le gouverneur de la province du Lac, le général de division, Abadi Saïr Fadoul est élevé au rang et appellation de général de corps d’armée.