Tchad : polémique autour de l'heure de rupture du jeûne à Abéché

L'heure de la rupture du jeûne fait polémique à Abéché. Depuis quelques jours, le calendrier fixé par la Ligue Islamique Section du Ouaddaï concernant l'iftar ne fait plus l'unanimité et beaucoup de fidèles ont cessé de suivre la radio Abéché par peur d'annuler leur jeûne.



Quand il sera 17h56, la radio Abeché, à travers ses ondes et son muezzin, annonce la fin du jeûne à tous les fidèles auditeurs. Or à cette même heure précise, le soleil est encore à peine et légèrement visible pour ceux qui sont dans les quartiers excentrés de la ville.



Peu importe le calendrier qu'on lui soumette, la radio Abeché ne doit pas se précipiter pour nous annoncer la fin du jeûne alors qu'en réalité on en est loin. La Ligue islamique tout comme la radio doivent être à jour afin d'éviter toute confusion dans les horaires de la rupture du jeûne, sinon elles seront tenues pour responsables de l'annulation du jeûne des milliers de musulmans dans cette ville.