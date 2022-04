Tchad : polygamie et polémique, un couple réveille ses voisins avant le chant du coq

De coutume, à l'approche du Ramadan, les célibataires prennent une femme pour assurer le bien-être de leur ventre mais Moussa veut faire le double. Il a allumé le feu dans son foyer.



Pour éteindre ce feu, il a fallu une rencontre élargie réunissant les deux familles et les voisins. La maman de la femme, Madame Achta, très religieuse, a conseillé à sa fille de s'interroger sur la raison de la volonté de l'homme de se marier à deux femmes.



À cette interrogation, les hommes ont baissé la tête car rien ne peut justifier la polygamie que la démonstration personnelle de l'orgueil de l'homme. Parfois, on prend une deuxième femme pour éviter de la moquerie au vu du statut social. Selon le Coran, avoir une femme c'est la règle mais pour qu'un musulman prenne une autre femme, il doit obéir notamment à la condition d'équité, expliquent un imam du quartier et un chef de carré.



"Les femmes sont trop nombreuses, elles représentent une moitié de la société donc si un homme prend seulement une seule femme, que deviendront les autres ?"; S'interroge Oumar, l'oncle de la fille. Il rappelle que chaque homme musulman a la possibilité de se marier à quatre femmes comme le mentionne le Coran. Le projet de Moussa est en suspend au regard des interventions des uns et des autres. La question de la polygamie au Tchad freine la revendication de l'égalité de sexe. Ce qui doit faire l'objet du Code de la famille promulgué par les autorités.