Tchad : pomper l'eau jusqu'à Lamadji, le projet de la mairie face aux inondations à N'Djamena

Les dégâts des inondations sont nombreux à N'Djamena, que ce soit dans les rues ou au sein des concessions. Face à cette situation, la mairie tend à finaliser un vaste projet d'un montant de 5 milliards de Fcfa pour pomper l'eau dans les quartiers grâce à deux centres. L'un à Lamadji et l'autre dans le 8ème arrondissement.



Le maire 1er adjoint de la ville de N'Djamena, Ibrahim Foullah s'est rendu il y a quelques jours à la station de pompage d'eau de Lamadji. Elle dispose de pompes avec un débit de 2 m3 par seconde, de quoi permettre d'évacuer les eaux efficacement.



Selon lui, "en cas d'inondations, cette station, automatiquement on l'a démarre et on fait évacuer l'eau, de telle sorte qu'elle ne puisse pas inonder complètement la ville de N'Djamena."



Une autre station est en cours d'achèvement à Angabo, dans le 8ème arrondissement.



La station de pompage de Lamadji devait en principe être opérationnelle à partir de lundi. "Dimanche il a plu. La station n'est pas encore ouverte, voilà ce qui a fait que tout le 7ème, le 8ème et une partie des autres arrondissements sont inondés", a indiqué le maire 1er adjoint.