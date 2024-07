Tchad : pour avoir acheté une moto neuve, Romain est chassé du village

Cette scène bien orchestrée s'est déroulée à Kaga Made, dans le département de Lac-Wey, province du Logone Occidental.



C'était en présence même du représentant du chef de canton de la localité. Un jeune homme du village est accusé de sorcellerie, juste parce qu'il venait d'acheter une moto neuve qu'il a mise en service comme taxi-moto (clando).



En effet, une femme du village, nommée Dero Roseline, est subitement tombée malade et sa famille l'a évacuée chez le chef de canton. Après échange avec elle, sans l'intervention d'un quelconque marabout ou guérisseur, Roseline déclare être ensorcelée par le jeune débrouillard du village, Romain Djéré.



Le chef envoya d'urgence chercher le jeune homme. On a ainsi obligé Romain à "mettre l'eau" sur la malade qui était presque mourante. D'un mouvement brusque, elle se leva et attaqua le présumé sorcier. Tous ceux qui ont assisté à la scène ont accusé le jeune clado-man.



"C'est bien ce que vous dites, mais nous allons amener la femme à l'hôpital pour en avoir le cœur net," a sagement déclaré le représentant du chef de canton. "La solution est là chef, on n'a pas besoin d'aller de gauche à droite," rétorqua le mari de la malade d'une quarantaine.



"Essayons quand-même ", insista le représentant du chef de canton. Après 45 minutes de déplacement en charrette, la délégation arrive enfin au centre de santé de Toul. L'infirmier a fait le prélèvement et le résultat révèle la présence d'un paludisme chronique chez la malade.



"Ce n'est pas de la sorcellerie, mais plutôt du palu," explique l'infirmier. Ce fut un silence de mort. L'infirmier a administré les produits nécessaires à la malade qui a retrouvé sa santé, quelques minutes plus tard.



De retour au village, le chef interdit formellement quiconque de tenter d'accuser Romain de sorcellerie, car en réalité, il ne l'est pas.



Le péché de Romain, c'est d'être le premier à se lancer dans le commerce. Il a une moto neuve, cinq bœufs, une boutique, une charrette et beaucoup de sacs de mil. Désormais, pour vivre au village, il faut faire attention pour ne pas être accusé de sorcellerie, surtout quand on veut sortir du lot.