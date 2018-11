Tchad : "pour la bonne cohabitation, la seule chose qu'il faut c'est la justice"

L'Union nationale des jeunes chrétiens et musulmans de l'Université du Tchad (UNJECMVT) a organisé ce mardi 27 novembre une conférence-débat au CEFOD axé sur le thème : "la problématique de la cohabitation pacifique en milieu estudiantin".



Le conférence-débat a été animée par le Docteur Ali Abdraman Haggar, le Docteur Vincent de Paul, sociologue et le Docteur Brahim Aigonga. Elle s'est déroulée en présence des leaders religieux au Tchad, l'archevêque Edmo Ditingar et le président du conseil supérieur des affaires Islamiques (CSAI), Mahamat Khatir.