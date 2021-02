TCHAD

Tchad : "pour qu’il y ait élection, les gens doivent rester calmes" (Dr. Haoua Outman Djame)

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 8 Février 2021

Vidéo. “Pour qu’il y ait la démocratie, il faut qu’il y ait élection et pour qu’il y ait élection, les gens doivent rester calmes. Chacun doit se présenter. Nous on a présenté notre candidat et les autres à leur tour présentent” (Dr. Haoua Outman Djame, ex-gouverneure du Hadjer Lamis).