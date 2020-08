Tchad : "pour que l'économie tourne à une très grande vitesse, il faudra bien plus"

Le président de l'Assemblée nationale, Dr. Haroun Kabadi, a demandé mardi au gouvernement de "prendre les mesures nécessaires pour essayer de relancer l'économie dans les plus brefs délais."



"Je pense que le gouvernement a beaucoup fait pour maintenir cette économie. Mais pour que l'économie tourne à une très grande vitesse, il faudra bien plus que cela", a-t-il dit.



"Que faut-il faire pour que l'économie puisse être relancée ? Parce que c'est sur cette base là seulement que nous pourrons fonctionner en 2020 et en 2021. Puisque le virus n'est pas encore parti et nous ne pouvons pas tout faire", s'est interrogé Dr. Haroun Kabadi.



Il a estimé que la relance de l'économie doit être effective à partir de l'adoption de la Loi de finances rectificative, "pour que nous puissions d'ici là, non seulement créer des emplois mais permettre aux entreprises d'avoir les ressources nécessaires pour pouvoir se relancer."



"On dira que nous sommes un pays qui n'a pas beaucoup de ressources, c'est vrai, mais il faut bien qu'on relance notre économie. Si on ne relance pas notre économie, comment les gens vont pouvoir travailler, trouver des ressources nécessaires, ainsi de suite", a relevé le président de l'Assemblée nationale.



"Des efforts sont faits mais il faut faire des efforts vers la relance de l'économie", a-t-il conclu.