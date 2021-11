Tchad : pourquoi le football ne se développe pas ? le président de la FTFA s'explique

"Le Tchad regorge d'assez de talents dans tous les domaines sportifs, notamment le football", affirme Mouctar Mahmoud Hamid. Mais quelles sont les conditions pour favoriser le développement des disciplines sportives, en particulier le football ?



Le football est une discipline qui demande beaucoup de suivi, de concentration des joueurs, d'entraînement, des infrastructures et des encouragements. Chose que le gouvernement tchadien "néglige". "De 1960 à nos jours, au Tchad, on n'a qu'une seule infrastructure sportive un peu esthétique qui maintient les jeunes sportifs de presque tous les talents, c'est le stade omnisports Idriss Mahamat Ouya de N'Djamena", déplore Moctar Mahamoud Hamid.



En posant la question sur la relation entre la fédération et le ministère en charge des sports, le président de la FTFA affirme qu'ils n'ont pas de problèmes et ont une bonne relation. Mais la FTFA se ne soumet qu'au règlement international de la FIFA et non le contraire, souligne Mouctar Mahmoud Hamid.



Si le Tchad est relégué au dernier rang en matière de football et d'autres disciplines sportives, "c'est dû à l'incompétence du ministère en charge des sports et celui de l'État". De son côté, la FTFA estime qu'elle fait avec ses propres moyens de bord pour que le Tchad figure aux championnats sous-régionaux.