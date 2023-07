Tchad : pourquoi le retour de Succes Masra est-il une priorité pour Mahamat Kaka ?

Lors de la fête de Tabaski, en présence des chefs religieux, Mahamat Idriss Deby Itno a accordé le pardon et le retour aux exilés impliqués dans les événements tragiques du 20 octobre dernier.



Il a déclaré : « Je pardonne à tous ceux qui sont impliqués, qu'ils aient été condamnés ou non, pour les dommages causés lors de l'insurrection du 20 octobre dernier ».



Bien que cette main tendue soit saluée par les différentes forces politiques, il est évident que le retour de l'opposant Dr Masra Succès est motivé par une pression internationale. Cependant, la manifestation du 20 octobre s'explique en partie par la prolongation de la Transition.



Il est clair que les 18 mois accordés sont insuffisants pour rétablir l'ordre constitutionnel, notamment en ce qui concerne l'organisation d'un référendum constitutionnel et des élections. Il est difficile d'obtenir un chiffre exact du nombre de personnes tuées, lors de cet événement.



La Commission Nationale des Droits de l'Homme (CNDH) parle de plus de 100 morts, tandis que les organisateurs évoquent le chiffre de 300. Cette divergence démontre que la manifestation du 20 octobre dernier a terni la réputation de la Transition en matière de respect des droits et des libertés d'expression vis-à-vis des partenaires internationaux.



À cela, s'ajoute une mauvaise gestion de la crise diplomatique avec l'Allemagne. Cependant, il est dit qu'on ne peut cacher les rayons du soleil avec la paume de la main. Le retour de l'opposant Dr Masra Succès ne peut pas être justifié sur le plan juridique.



Cependant, cela garantit l'organisation des prochaines élections et l'accès aux financements électoraux internationaux. Malheureusement, il est difficile de garantir des élections libres et transparentes au Tchad. La question de l'inéligibilité des membres de la Transition reste également floue. En tout cas, le retour de l'opposant Dr Masra Succès semble servir de couverture pour la Transition. Quelle hypocrisie !



Cette mise en scène de l'accord de Doha et de la grâce présidentielle, accordée aux prisonniers de différentes circonstances, ne justifie pas la refondation du Tchad. La sincérité du retour de l'opposant Dr Masra Succès réside dans sa volonté de renoncer au projet de transmission du pouvoir de père en fils.



On sait que la tournée et les rencontres menées par l'opposant Dr Masra Succès après les événements du 20 octobre semblent représenter un obstacle pour la transition. En tout cas, nous attendons de voir si Dr Masra Succès rentrera réellement au pays.