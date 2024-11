Tchad : pourquoi les jeunes Tchadiens délaissent-ils leur équipe nationale de football ?

La semaine dernière, de nombreux jeunes se sont réunis dans différents endroits, pour suivre les matchs de plusieurs clubs européens, principalement le match entre le Real Madrid et Barcelone. Pour eux, ce match revêtait une grande importance.



À l'issue de la rencontre, les supporters de l'équipe gagnante ont manifesté leur victoire de différentes manières : certains ont célébré avec des cris et des youyous, tandis que d'autres ont tiré des coups de feu en l'air, et ont fait des courses à grande vitesse sur les voies publiques.



Ces comportements ont été mal interprétés par les supporters de l'équipe perdante, ce qui a rapidement conduit à des bagarres et des querelles. Il est préoccupant de constater que les jeunes Tchadiens se passionnent au point de se battre pour des clubs et des joueurs situés sur un autre continent, alors qu'ils montrent peu d'intérêt pour leur propre équipe nationale.



Lorsque l'équipe nationale tchadienne (les Sao du Tchad) joue, que ce soit à domicile ou à l'extérieur, la mobilisation des supporters tchadiens est souvent très faible.



La question qui se pose est la suivante : les Tchadiens manquent-ils de patriotisme ou d'amour pour leur équipe nationale ? C'est une interrogation à laquelle seuls les amateurs de football tchadiens peuvent répondre. Toutefois, il est du devoir du ministère de la Jeunesse et des Sports de promouvoir le sport au Tchad, en particulier le football.



Ce ministère doit encourager les Tchadiens à soutenir davantage leur équipe nationale et œuvrer pour l'amélioration du niveau du football tchadien sur la scène internationale.