Tchad : "pourquoi n'y a-t-il que les Mahamat ?", hurle Takilal Ndolassem

En colère, le politico-militaire Takilal Ndolassem, chef du FPLS, a hurlé dans la salle : "Nous sommes le seul groupe sudiste à avoir signé l'accord de paix. Pourquoi il n'y a que les Mahamat ?". À la sortie de la salle, Takilal Ndolassem a affirmé : "les Laoukoura, les Kaskreo ont aussi besoin de leur place. Pourquoi que des Mahamat ?".



Selon lui, pour l'unité de ce pays, il faut une juste répartition entre tous les fils et filles. "Et non seulement des Mahamat. Qu'ils arrêtent avec ce comportement", a-t-il martelé.