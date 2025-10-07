Alwihda Info
TCHAD

Tchad : pourquoi on juge toujours les apparences ?


Alwihda Info | Par Achta Mahamat - 7 Octobre 2025



Dans notre société, le regard des autres pèsent plus lourd qu’un sac de ciment. Avant même de connaître quelqu’un, on a déjà une opinion : trop habillé, trop simple, trop silencieux, trop présent…, bref, tout le monde juge, souvent sans savoir.

Dès qu’une personne entre dans une pièce, tout se joue en quelques secondes. Ses habits, sa démarche, sa coiffure ou même son téléphone deviennent des critères d’évaluation. On oublie que les apparences mentent bien : celui qui paraît riche peut être endetté, celui qui semble froid peut juste être timide.

« Moi, on me prend toujours pour une fille hautaine à cause de ma façon de marcher, mais en vérité, je suis juste réservée », raconte Sarah, 24 ans.

Pourquoi on le fait quand même ?
Juger les autres, c’est parfois inconscient. On le fait pour se rassurer, pour se comparer, ou pour se sentir « mieux ». Mais ce réflexe a un prix : il crée des malentendus, des tensions, et surtout il empêche de connaître les vraies personnes.

« Quand je suis arrivé avec mes habits simples à l’entretien, on m’a regardé de haut. Après, ils ont découvert que j’avais plus d’expérience que certains bien habillés », témoigne Mahamat, jeune technicien.

Le poids du regard social
Chez nous, on juge vite : une fille bien maquillée devient « matérialiste », un garçon discret devient « pauvre » ou « suspect ». Ce jugement permanent décourage beaucoup de jeunes qui veulent juste être eux-mêmes. Et paradoxalement, plus on critique, plus les gens cherchent à plaire, à se cacher derrière une image parfaite pour éviter d’être rejetés.

Apprendre à regarder autrement
Et si on changeait le regard ? Au lieu de juger, on pourrait écouter, observer, comprendre. Les apparences, c’est la surface. Ce qui compte, c’est le cœur, les efforts, les intentions. Personne ne mérite d’être résumé à une image. Juger, c’est facile. Comprendre, c’est un effort. Dans un monde où tout va vite, prenons le temps de connaître avant de critiquer. Parce que derrière chaque visage, se cache une histoire, et souvent, celle qu’on ne soupçonnait pas.


