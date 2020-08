Tchad : première apparition du chef de l'État avec la tenue d'apparat de Maréchal

Le président de la République Idriss Déby a fait son entrée mardi au Palais de la démocratie en tenue d'apparat de Maréchal. L'une des trois tenues officielles consacrées à son rang de dignité de Maréchal, en plus de la tenue de cérémonie et celle de combat.



Le décret n°1577 du 15 juillet 2020 en a défini les caractéristiques et les conditions.



Le chef de l'État cède désormais les cinq étoiles de sa tenue de général d'armée pour les sept étoiles de Maréchal.



La cérémonie est marquée par plusieurs discours, dont celui du président du comité d'organisation, Saleh Makki, suivi du député Dr. Laouhingamaye Jacques qui a pris la parole pour lire la résolution de l'Assemblée nationale portant élévation, ainsi que de Mariam Mahamat Nour, ministre secrétaire générale du Gouvernement.