Tchad : près de 150 clandestins dont 23 mineurs interceptés au Kanem

Les forces de défense et de sécurité ont intercepté la semaine dernière, dans la province du Kanem, près de 150 individus -dont 23 mineurs- qui tentaient de se rendre clandestinement en Libye.



Ils ont été présentés lundi matin au gouverneur de la province du Kanem, Hassan Térap, en présence de la presse.



Le convoi, composé de sept véhicules 4x4, a été intercepté à 300 km au nord-est de Mao.



Le président du Tribunal de grande instance de Mao a été "instruit formellement" afin de procéder à une audience spéciale pour condamner uniquement les personnes majeures.



"Nous avons des mineurs, nous allons les relaxer mais la surveillance du territoire va prendre l'identification de ces mineurs. S'ils reviennent encore une fois de plus, nous allons les traduire devant la justice", a déclaré le gouverneur de la province du Kanem, Hassan Térap.



Selon le gouverneur, "tous ceux qui s'adonnent à cette activité, les chauffeurs et également les clandestins vont être condamnés. Ils purgeront leur peine à Koro Toro. Nous avons toujours libéré les clandestins malgré leur ignorance de la loi. Nous les avons remis à leur chef de race ou chef de canton, mais cette fois-ci, ce ne sera pas le cas".



Les sept véhicules utilisés lors du convoyage sont désormais saisis au profit de l'Etat.