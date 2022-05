Tchad : près de 2,2 milliards Fcfa de la France pour lutter contre l’insécurité alimentaire

L’ambassade de France au Tchad a accordé dans le cadre de la 1ère tranche de l’Aide alimentaire programmée (AAP) 3,5 millions d’euros soit environ 2,2 milliards de francs CFA pour financer trois projets mis en œuvre par le Programme alimentaire mondial (PAM), Action contre la faim (ACF) et l’Association pour l’action humanitaire et le développement durable (ACHDR), informe la représentation diplomatique.



L'enveloppe budgétaire financera au Tchad trois projets visant à assister nutritionnellement les personnes touchées par les conflits, améliorer la disponibilité et la qualité des aliments fortifiés produits localement, répondre aux besoins des populations hôtes et réfugiées de la province du Logone-Oriental et appuyer la prévention de la malnutrition et le renforcement de la résilience des populations dans la province du Lac.