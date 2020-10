Tchad : présence sécuritaire autour de sièges de partis, les explications de la police

Des forces de l’ordre dont le Groupement mobile d’intervention de la police (GMIP) se sont déployées jeudi et vendredi près de sièges de partis politiques à N’Djamena, notamment l’UNDR, le PLD et Les Transformateurs.



Réagissant à cette situation, le chef de l’opposition Félix Nialbe a dénoncé hier soir, une atteinte à la démocratie, lors d’une prise de parole aux assises du 2ème Forum national inclusif.



Joint par Alwihda Info, Laring Baou, responsable au sein de l’UNDR, évoque une « intimidation » alors que « le bureau exécutif a l’habitude de se réunir tous les vendredis au siège du parti ». Il précise qu’une autorisation leur a été demandé.



De son côté, la police nationale indique qu’elle ne fait qu’appliquer les textes. Elle rappelle les dispositions de l’arrêté conjoint n°35 signé le 2 mai 2020 par les ministres en charge des armées et de l’administration du territoire, portant réglementation des attroupements de personnes pendant l’état d’urgence sanitaire.



L’arrêté mentionne que sont interdits les attroupements sur la voie publique et aux domiciles privés, ainsi que l’organisation de réunions et retrouvailles.



Un responsable de la police nationale précise que des rassemblements ont lieu sans autorisation. Ainsi, dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, les partis politiques peuvent se réunir mais à la condition qu'il y ait une autorisation du ministère de l'Administration du territoire.