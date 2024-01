Tchad : présentation de vœux de nouvel an à la mairie de Kelo

Les conseillers municipaux de la mairie de Kelo, réunis dans la salle de réunion de cette commune, en présence du maire et son staff, ont présenté ce 03 janvier 2024, leurs meilleurs vœux au maire et à tout le reste de l'exécutif.



Dans le message de vœu lu par la conseillère Dambil Necondina Talaou, ils ont rappelé les réalisations des projets de la commune, restés longtemps non réalisés.



A cette occasion, le maire de la ville de Kelo, Bessingar Bazo, pour sa part a, au nom de son équipe, accepté les vœux des conseillers et leur présente en retour les siens, tout en leur souhaitant santé, prospérité, longévité, paix et réussite dans leurs activités respectives.



Enfin, le maire et son staff ont serré la main de chacun, avant la photo de famille et le cocktail qui a mis fin à la cérémonie.