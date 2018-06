Tchad : prestation de serment des nouveaux ministres

Les cinq nouveaux membres du gouvernement ont prêté serment cet après-midi devant la Cour Suprême. La cérémonie s’est déroulée au palais présidentiel en présence du Chef de l’Etat. La Cour suprême, qui a délocalisé son audience solennelle pour l’occasion, a également reçu le serment de quatre proches collaborateurs du Président de la République.



Les mêmes propos et gestes, suivant le même principe du ministre David Houdeïngar ont été repris par les ministres Adberamane Mouctar Mahamat, Ali Mbodou Mboudoumi, Achta Saleh Damane, Allali Mahamat Abakar et Hissein Tahir Sougoumi. Tous, ont satisfaits à cette exigence. L’un après l’autre, les 6 nouveaux ministres ont signé la charte déontologique, dont un exemplaire est remis au Chef de l’Etat et l’autre à la Cour suprême.



Le même exercice est effectué par la Directrice de cabinet civil du Chef de l’Etat Mme Banata Tchalet Sow et son adjoint Brahim Mahamat Djamaladine.