Tchad : prévention de la transmission du VIH, 6 délégations sanitaires font le point

Six délégations sanitaires provinciales du Tchad prennent part depuis ce mardi à Pala, dans le chef-lieu du Mayo Kebbi Ouest, à la réunion de bilan et de coordination de la "Prévention de la transmission mère-enfant" (PTME) du VIH, pool de Pala.



Cette rencontre de trois jours regroupe six délégations sanitaires provinciales, notamment les deux Logones, le Mandoul, la Tandjile, le Moyen Chari et bien évidemment le Mayo Kebbi Ouest.



Pendant ces assises, les différents techniciens de la santé vont échanger sur les résultats des activités PTME du deuxième semestre 2019. Une occasion de faire des présentations sur le partage d'expérience des activités communautaires.