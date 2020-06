Tchad : prévention du paludisme, le personnel de santé du Hadjer Lamis en formation

La formation a été lancée depuis jeudi. Elle concerne les médecins chefs de district (MCD) et leurs chefs de Zone. D'après le délégué sanitaire de la province de Hadjer Lamis, Dr. Onram Kouletta II, cette formation des MCD et des chefs de zone entre dans le cadre de la lutte contre le paludisme.



À leur tour, le personnel fermé répercute la formation au sein des structures sanitaires.



Chaque année la délégation sanitaire organise une campagne de distribution des produits et la vaccination contre le paludisme, explique le délégué. Cette vaccination concerne les enfants âgés de 3 à 59 mois.



Cette campagne se déroule en quatre cycles. Au cours de ces cycles, les enfants sont vaccinés contre le paludisme.



La formation prend en compte six districts de la province de Hadjer Lamis. Chaque district est composé de 12 personnes. Elle a lieu grâce au soutien des partenaires financiers et techniques du Tchad.