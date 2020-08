Tchad : prévention et dénonciation des violences faites aux femmes, un défi majeur

N'Djamena - Le Public interest Law center (PILC) a clos samedi 22 août 2020, au CEFOD, l’atelier de formation de 20 journalistes tchadiens sur l'amélioration des connaissances pour une meilleure compréhension du rôle du journaliste dans la prévention et la dénonciation des violences faites aux femmes et aux filles pour la lutte contre les violences faites aux femmes.



Le PILC, dans sa quête de plus de justice pour les femmes et les enfants, a reçu une subvention du Fonds d’affectation spéciale des Nations Unies pour l’éradication des violences à l’égard des femmes. Ceci afin de mettre en œuvre le projet intitulé « Violences faites aux femmes et aux filles au Tchad : Prévention et Prise en charge ».



Cette formation a permis d’outiller les bénéficiaires à être aptes à une sensibilité aux droits humains et plus spécifiquement aux droits de femmes afin de lutter contre la violence faite sur la gente féminine.



Le projet intitulé « Violences faites aux femmes et aux filles au Tchad : Prévention et Prise en charge » entend toucher 2850 survivantes dont 150 femmes travailleuses domestiques, 2000 femmes et filles en général, 200 femmes en détention et 500 femmes et filles victimes d’exploitation sexuelle.



En officiant la cérémonie de clôture, la directrice générale adjointe du ministère de la Communication, Mme. Hinda Ahmed Cherif, appelle les journalistes à prendre en compte tout le contenu de la formation pour aider le PILC à atteindre son objectif de lutte contre les violences faites aux femmes et filles.



Elle affirme que les violences faites aux femmes et filles sont des faits réels qui existent. Les femmes en souffrent en silence.



Les journalistes doivent relever le défi, de commun accord avec le PILC. La remise d'attestations aux bénéficiaires de la formation et la lecture de leurs recommandations ont mis un terme à cet atelier de formation de deux jours.