Tchad : prière de l'Aïd El-Fitr à Ati, appel à la paix et au vivre-ensemble

La grande mosquée d'Ati a abrité la prière de l'Aïd El-Fitr ce vendredi 21 avril 2023. Les autorités civiles et militaires ainsi que le Secrétaire Général de la province du Batha étaient présents pour célébrer l'événement.



Dans son homélie, Cheikh Ahmat Khalid Manoufi, Imam de la grande mosquée du Batha, a souligné l'importance de cette fête pour les musulmans et a appelé les Tchadiens à vivre ensemble pour que la paix et la stabilité deviennent un point cardinal du développement du pays et de ses voisins qui sont en guerre.



Après la prière, les responsables se sont rendus à la résidence du gouverneur pour présenter leurs vœux. La prière de l'Aïd El-Fitr s'est déroulée dans de bonnes conditions et a été une belle occasion pour les Tchadiens de se retrouver et de célébrer ensemble cette fête religieuse.