Tchad : "prisons secrètes", le gouvernement réagit et dénonce des manipulations

Le ministère de la Communication a dénoncé samedi dans un communiqué des "allégations mensongères et malveillantes selon lesquelles des détenus sont dans des prisons secrètes". Il "rejette et condamne avec force les graves et fallacieuses accusations relevant de la mauvaise foi et de la manipulation à des fins inavouées".



Selon le gouvernement, ces affirmations sont "sans fondement" et "n'ont pour seul objectif que de ternir l'image du Tchad et minimiser les efforts que déploie constamment le gouvernement pour la protection et la promotion des droits humains".



Le communiqué évoque "deux lieux de détention de l'Agence nationale de sécurité (ANS)" qui sont "qualifiés abusivement de cachots ou de prisons secrètes".



Il précise que ces lieux "accueillent parfois sous mandat judiciaire et pour des impératifs sécuritaires et/ou des prisonniers qui présentent ou contre lesquelles pèse une menace".



"Ces lieux souvent visités par le CICR ont aussi abrité les prisonniers de l'UFR, du CCMSR ou autres mercenaires ayant porté atteinte à la sureté de l'État, récemment graciés. Il ne s'agit nullement de prisons secrètes comme voulaient le faire croire de prétendus pensionnaires desdits lieux et d'autres voies mal informées", indique le ministre de la Communication Chérif Mahamat Zene.



Le gouvernement dit assurer l'opinion "qu'aucun recul n'est envisageable dans le domaine de la promotion et de la protection des droits de l'Homme".



Des révélations de la CTDDH



Depuis quelques mois, la Convention tchadienne des droits de l'Homme (CTDDH) fait des révélations inquiétantes sur des personnes qui seraient détenues dans des prisons secrètes sans jugement, avec des listes de noms à l'appui.



Récemment, des vidéos ont fuité sur les réseaux sociaux montrant des personnes qui seraient détenues dans des prisons non officielles.