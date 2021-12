Tchad : privé de parole lors d'une cérémonie, le président du CNJT a quitté la salle

Etant donné que le président du Conseil national de la jeunesse du Tchad, Abakar Dangaya, assure la présidence de la Coordination des Conseils nationaux de jeunesse de l'espace Sahel, à ce titre, il fait d'office partie du ressort d'instance de prise de parole dans les activités liées à la jeunesse et auxquelles il assiste. Etrangement, le président du CNJT a été informé qu'il n'a pas droit à la parole. Pour éviter une situation peu reluisante,



Abakar Dangaya a décidé de quitter la salle juste après la cérémonie officielle. Ce qui a également entrainé le départ des autres présidents des Conseils nationaux de jeunesse notamment celui du Niger, Burkina-Faso, Mali et Mauritanie. "Mais préoccupé par la question de la jeunesse du Sahel, le président du CNJT a supplié ses collègues de regagner la salle afin de continuer les travaux, chose qui a été aussi faite", explique le CNJT.



Les explications du ministère de la Jeunesse



Le directeur de la Communication, des Etudes, de la Planification et de la Coopération du ministère de la jeunesse et de la promotion de l'entrepreneuriat, Ismail Djouma Abdoulaye, a apporté un démenti à travers un communiqué de presse par rapport à la situation qui s'est passée lors de la rencontre des présidents des CJN du G5 Sahel.



En effet, l'agenda de la rencontre prévoyait l'ouverture officielle par son Excellence, le premier ministre, chef du gouvernement de transition. Entre temps, le comité d'organisation et le service de protocole de la primature se sont accordés pour réduire le nombre d'intervenants de six initialement prévu à quatre. C'est ainsi que le mot du président du comité d'organisation ainsi que celui du président du CNJT ont été biffés à la dernière minute, question d'économiser le temps.



Par ailleurs le président du CNJT, Abakar Dangaya, a participé activement aux travaux des ministres, aux côtés de ses pairs et l'affirmation selon laquelle son expulsion n'a été qu'une pure invention dénouée de tout fondement, explique le ministère.