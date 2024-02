Tchad : promotion et défis des droits des personnes handicapées au cœur d'une conférence

Le 3 février 2024, une conférence-débat intitulée "Unis dans l'action pour l'inclusion et la promotion des droits des personnes handicapées dans les politiques et programmes de développement à l'ère de la 5ème République" s'est tenue à la Maison de la Femme dans le 8ème arrondissement.



Organisée sous le haut patronage de la Ministre de l'Action Sociale et de la Solidarité Nationale et des Affaires Humanitaires, la conférence a été représentée par Madame Mbaïkoubou Emma, Directrice de la Promotion et de la Réinsertion des Personnes Handicapées. Dans son discours d'ouverture, elle a annoncé la célébration des festivités de la Journée Mondiale des Personnes Handicapées prévue pour le 7 février à Doba.



Madame Mbaïkoubou a souligné l'importance de cette conférence pour examiner en détail les défis auxquels sont confrontées les personnes handicapées et pour proposer des solutions innovantes. Elle a également évoqué l'objectif de sensibiliser le public à la réalité des personnes handicapées et a rappelé que chacun a un rôle à jouer dans leur bien-être.