Tchad : promouvoir l'engagement des jeunes dans la vie politique, un défi au Moyen-Chari

L'objectif principal de cet atelier est de promouvoir la participation des jeunes, d'améliorer l'environnement institutionnel favorable à leur implication aux niveaux provincial et national, et d'encourager les autorités publiques et les responsables des partis politiques à intégrer les jeunes dans les processus de prise de décision avec un véritable engagement.



Olila Ramadan, maire adjoint de la ville de Sarh, s'est exprimé avec enthousiasme à propos de cet atelier. Il a souligné que la jeunesse est souvent exclue des instances décisionnelles, et cet événement d'échange permettra aux jeunes d'acquérir un esprit critique et de s'engager pleinement dans les processus de prise de décision.



Diondande Roger Djeraro, coordinateur national d'Afriyan, a précisé que cette activité offrira aux responsables politiques, aux autorités administratives et aux représentants des jeunes de la province l'occasion d'identifier les défis liés à la participation des jeunes dans les processus décisionnels. Il a également souligné l'importance de prendre en compte les aspirations de la jeunesse tchadienne pour réussir cette deuxième phase de transition.



Lors de l'ouverture de l'atelier, le secrétaire général de la province du Moyen-Chari, Ahmat Tidjani Hamat, a souligné que la population tchadienne est majoritairement jeune. Il a souligné que cette jeunesse peut devenir le moteur d'une croissance économique durable si elle est correctement encadrée, orientée, canalisée et impliquée dans les processus de prise de décision. Ahmat Tidjani Hamat a salué l'initiative d'Afriyan et a exprimé ses félicitations pour cette action visant à renforcer les capacités des jeunes.



Ce projet bénéficie du soutien technique et financier du gouvernement tchadien ainsi que de ses partenaires, l'UNFPA et l'UNICEF, grâce au financement du Fonds pour la Consolidation de la Paix (PBF). Ce projet est mis en œuvre dans quatre villes, à savoir Bongor, N'Djamena, Mongo et Sarh, et touchera plus de 22 000 personnes.