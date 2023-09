Tchad : promouvoir la tradition tchadienne à l'échelle internationale, rencontre avec Jethsonat

Au Tchad, comme dans de nombreuses régions d'Afrique, les racines culturelles sont riches en traditions, en musiques et en danses. Cependant, ces trésors culturels ne sont pas toujours mis en avant, comme ils le méritent. Jethsonat, un artiste tchadien passionné, a décidé de changer cette réalité et de partager la richesse de la culture tchadienne avec le monde entier.



En Afrique, de nombreux pays célèbrent fièrement leurs traditions, tels que le Cameroun avec sa danse traditionnelle le bikutsi. Jethsonat partage cet amour pour sa propre culture tchadienne, et souhaite la mettre en avant, non seulement pour les Tchadiens, mais aussi pour le monde entier.



Il est convaincu que la tradition tchadienne est l'une des plus riches du continent africain. Pour accomplir cette mission, Jethsonat a sorti un EP intitulé « Sank'leï », composé de six titres.



Cet EP est disponible sur diverses plateformes de téléchargement légal, y compris le streaming et YouTube, depuis le 10 février 2023. Dans le cadre de cet EP, il a également réalisé deux clips vidéo pour les chansons « Papa » et « Elle Te Yamo », ainsi qu'un street-clip pour « Anafang ». Le troisième clip intitulé « Racine» sera publié le 11 de ce mois.



Pour Jethsonat, la musique est bien plus qu'une simple passion, c'est sa manière d'exprimer ses émotions et de connecter les gens, à travers la culture tchadienne. En plus de sa carrière musicale, il est également diplômé de l'université de Dschang (Cameroun), où il a étudié l'ingénierie topographique et cartographique.



Derrière son nom d'artiste, Jethro Badjim Berdi, alias Jethsonat, se cache un homme déterminé à promouvoir la richesse de la culture tchadienne sur la scène internationale. Son message est clair : les traditions du Tchad méritent d'être célébrées et partagées avec le reste du monde.