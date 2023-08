Tchad : prorogation de la date de clôture de la révision des listes électorales dans 7 provinces

« La date de la clôture de la révision des listes électorales biométriques dans les Provinces du Logone Occidental, du Logone Oriental, du Mandoul, des Mayo-Kebbi-Est et Ouest, du Moyen Chari et de la Tandjilé, initialement prévu le 07 août 2023, est prorogée au 12 août 2023 », a annoncé lundi 7 aout, ministère de l’Administration du territoire, de la décentralisation et de la bonne gouvernance.



Le gouvernement n’a pas évoqué les raisons ayant motivées ce report mais tout porte à croire que les équipes d’enrôlement rencontrent quelques difficultés techniques qui ont freiné le bon fonctionnement de l’opération.



Il faut rappeler la semaine dernière, une mission nationale de suivi électoral a effectué une descente la semaine dernière à Bébédjia dans le Logone Oriental. En s'entretenant avec les agents d'enrôlement en poste et leur superviseur, la mission avait relevé plusieurs manquements qui devraient être corrigés dans les brefs délais. Le chef de mission, l’honorable Ngarmbatinan Lamane, avait constaté que ces manquements sont notamment d'ordre technique.



Pour palier aux difficultés constatées dans ces centres d’enregistrement d’électeurs, la mission avait estimé qu’il fallait prolonger le délai d’enrôlement dans la province du Logone Oriental. Les autorités locales avaient été aussi invités à mobiliser leurs populations respectives pour susciter d’avantage l’engouement.