Tchad : protocole de prise en charge du paludisme, le personnel de la santé rappelé à l'ordre

Le secrétaire général adjoint du ministère de la Santé publique et de la Prévention, Dr Mahamat Hamit Ahmat, a adressé le 12 décembre 2022, un message de sensibilisation au personnel de la santé, sur le respect du protocole de prise en charge du paludisme.



« Prescrire les médicaments du paludisme conformément au protocole indiqué, c'est assurer la guérison du malade sur le plan physique, psycho-social et minimise la résistance du paludisme si le protocole est bien respecté », rappelle Dr Mahamat Hamit Ahmat.



Une bonne prise en charge diminue la souffrance, les symptômes de la maladie et favorise la guérison du malade.



Le ministère demande, à chaque prescripteur et agent de santé, de respecter rigoureusement le protocole de prise en charge du paludisme, pour l'épanouissement et la santé des populations.