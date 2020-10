Tchad : quatre nominations au ministère de la Communication

Le décret n°2124 du 15 octobre 2020 porte nomination des fonctionnaires dont les noms suivent aux postes d'attachés de presse dans les départements ministériels ci-après :



- Ministère des Postes et de l'Économie Numérique : DOLOUM II AHMED MAHAMAT en remplacement de DJOURAB MALLAYE

- Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l'Innovation : ZLAMNGOLO MATNA JOEL en remplacement de TAKAJI EDOUARD

- Ministère de l'Énergie: AL- MOUNA ABDOULAYE BRAHIM, poste vacant

- Ministère du Développement Touristique, de la Culture et de l'Artisanat : KAGONBE TEYANE en remplacement de FATIYA AMINE CHERIF.



Le décret est pris sur proposition du ministre de la Communication.