Tchad : quatre nouveaux magistrats installés à Pala

Le procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Pala, Mahamat Tahir Moussa, dans sa réquisition, rappelle à ces nouveaux magistrats le rôle d'un juge. "Les récipiendaires peuvent bénéficier de la confiance de la population en faisant un bon travail, en disant la loi et rien que la loi. Qu'ils fassent attention à la tentation et au gain facile qui peuvent compromettre leurs avenir dans cette carrière", dit-il.



Le président du Tribunal de grande instance de Pala, Bopabe Célestin Théodore, après avoir invité les récipiendaires à s'installer au siège, prend acte de leur nomination et les renvoie à l'exercice de leurs fonctions respectives.



La cérémonie a vu la présence de quelques personnes et des juges coutumiers du tribunal de Pala.