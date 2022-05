Tchad : quel apport des médias nationaux pour la réussite du dialogue national inclusif ?

Selon le président du comité d’organisation, Ahmat Yaya Abbas, la tenue du dialogue national inclusif offre, à n’en point douter, l’heureuse et salutaire opportunité pour une réconciliation sincère de tous les tchadiens en vue d’envisager l’avenir avec sérénité. Il est donc grand temps que tous les tchadiens se remettent en cause, fassent preuve d’esprit d’ouverture et de dépassement et surtout considèrent que l’intérêt général doit primer sur l’intérêt individuel ou celui d’un groupe de quelque bord qu’il soit.



D’après Ahmat Yaya Abbas, pour éviter que des rumeurs et autres Fake news ne gangrènent ce dialogue d’une importance capitale pour le Tchad, les médias doivent être proactifs et avoir en temps réel, les informations dont ils ont besoin pour informer le public.