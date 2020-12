Tchad : quel bilan pour la FTFA en quatre ans ?

Le comité exécutif de la Fédération tchadienne de football association (FTFA) a été reconduit samedi 12 décembre par acclamation. Moukhtar Mahmoud, président de la FTFA, a présenté le bilan des quatre années écoulées.



De manière "non exhaustive", il présente le bilan quadriennal comme suit :

- Sur le plan des infrastructures : construction d'une pelouse synthétique au stade municipal de Moundou, d'Abéché ; construction d'un nouveau siège de la FTFA à N'Djamena dans l'enceinte de l'Académie de Football de Farcha.



- Sur le plan des compétitions masculines et féminines senior national : championnat national masculin organisé chaque année sans discontinuité depuis 2016 à nos jours ; trois éditions du Championnat national féminin ont été organisées depuis 2016 ; une première édition du Championnat national U15 est organisée en décembre 2020 ; Grassroots et festivals pour jeunes âgés entre 6 et 12 ans ont été organisés dans 20 provinces sur les 23 ; Live Your Goal (projet destiné à rendre populaire le football féminin organisé dans au moins 15 provinces).



- Participation aux compétitions internationales masculines senior et des jeunes : deux matchs éliminatoire de la CHAN 2020 ; quatre matchs du tournoi U17 de l'UNIFAC ; deux matchs de l'équipe A' de l'UNIFAC ; deux matchs U23 comptant pour la qualification des jeux olympiques ; cinq matchs du tournoi semence des Jeux olympiques U17 ; deux matchs comptant pour les éliminatoires de la Coupe du monde Fifa 2024 ; quatre matchs comptant les éliminatoires de la CAN ; cinq matchs amicaux.





- Participation aux compétitions internationales féminines senior : deux matchs comptant pour les Jeux olympiques de Tokyo 2020 ; quatre matchs comptant pour le tournoi de l'UNIFAC.



- Sur le plan du renforcement des capacités : technique, arbitrage et administratif : plus de 1000 entraineurs et éducateurs ont été formés au profit de toutes les provinces depuis 2016 ; 680 arbitres de niveau 1 (initiale) et niveau 2 ont été formés et suivis dans les zones de développement de football depuis 2016.



- Sur le plan des achats des matériels didactiques : 10.000 ballons increvables ont été obtenus grâce à un don d'une ONG américaine et distribués aux Ligues provinciales ; 10.000 ballons ont été achetés sur fonds de la FIFA et distribués aux Ligues provinciales ; des matériels didactiques (filets, maillots, bottines, plots, etc).



La FTFA cite également la subvention annuelle versée aux Ligues provinciales pour leur fonctionnement et des améliorations au niveau de la gouvernance (concertation continue avec les ligues provinciales sur toutes les grandes décisions, renforcement des capacités des cadres et personnel d'appui, recrutement des cadres techniques, mise en place avec l'appui de la FIFA des mécanismes de gestion administrative, financière et comptable).