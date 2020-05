Tchad : quelles perspectives pour la campagne agricole 2020-2021 ?

La ministre de la Production, de l'Irrigation et des Équipements Agricoles, Madjidian Padja Ruth a déclaré mercredi que les perspectives pour la campagne agricole 2020-2021 "sont placées sous l'auspice d'un sensible accroissement des rendements et des productions."



Selon elle, "les prévisions météorologiques annoncent une belle perspective pour cette campagne."



La saison des pluies 2020 sera globalement humide avec des quantités de pluies supérieures aux moyennes saisonnières de 1981 à 2010 sur l'ensemble de la zone agricole du pays.



"La saison des pluies connaitra probablement un démarrage précoce anormale et une fin tardive anormale sur l'ensemble de la zone agricole du pays", indique la ministre.



Madjidian Padja Ruth note par ailleurs que le Tchad doit faire face à des menaces éventuelles de criquets pèlerins qui sont déjà annoncés au Soudan, et des chenilles légionnaires.