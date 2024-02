Tchad : quelles solutions pour atténuer la cherté de vie avant le carême ?

Le carême approche, pendant que le prix des engrais, du carburant et des transports urbains est en hausse. Quelles solutions spécifiques pour atténuer la douleur du peuple tchadien ?



Le gouvernement tchadien pourrait envisager d'apporter des subventions ciblées pour les engrais, le carburant et les transports urbains, afin d'alléger le fardeau financier sur les citoyens. Ces subventions pourraient être mises en place de manière temporaire pendant la période du carême, lorsque les dépenses augmentent généralement.



À cet égard, le gouvernement peut également encourager les pratiques agricoles durables, notamment en fournissant des formations spécifiques et des ressources aux agriculteurs pour améliorer leur productivité.



Cela pourrait aider à réduire la dépendance aux engrais chimiques coûteux en favorisant des méthodes alternatives et respectueuses de l'environnement. Pourtant, le Tchad dispose d'un fort potentiel en termes d'énergies renouvelables, notamment l'énergie solaire. Investir dans le développement de cette source d'énergie pourrait réduire la dépendance aux carburants fossiles coûteux, ce qui pourrait à son tour abaisser les coûts du carburant pour les citoyens tchadiens.



À cet effet, le gouvernement tchadien peut également investir dans l'amélioration des infrastructures et des services de transport public dans les zones urbaines. Cela pourrait inclure l'expansion des réseaux de transport en commun, l'introduction de minibus, de taxis et de moto-taxis plus efficaces et moins polluants, ainsi que la promotion du covoiturage et du partage de véhicules.



Il est important de garantir la transparence et l'équité dans la fixation des prix des produits de première nécessité. Le gouvernement peut renforcer les mécanismes de contrôle des prix du carburant, et des engrais chimiques, pour éviter les hausses excessives et abusives pour le peuple tchadien.



Par ailleurs, il convient de noter que ces suggestions ne sont pas exhaustives, et que la mise en œuvre de telles mesures nécessite une analyse plus approfondie de la situation économique et sociale du Tchad. Il est également essentiel d'impliquer les parties prenantes concernées, y compris la société civile et le secteur privé, dans le processus de recherche de solutions durables pour notre pays, le Tchad.