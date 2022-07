TCHAD Tchad : quels sont les droits des patients au CHU La Renaissance ?

Par Tchonchimbo Ouapi Raphaël - 26 Juillet 2022



L'admission du patient y est libre, mais si par exemple le malade ne souhaite pas que sa présence soit divulguée, il doit le signaler dès son admission dans l'établissement.

Au CHU La Renaissance, les patients n'ont pas seulement des devoirs, mais aussi des droits. Ces droits sont entre autres : la non divulgation de présence, les plaintes et réclamations, le droit à l'information, l'accès au dossier médical, les informations et libertés, la sécurité transfusionnelle, et la désignation de la personne de confiance.



En ce qui concerne les plaintes et réclamations, le patient a la possibilité de les transmettre par un courrier, à l’attention du directeur général de l'établissement. Concernant le droit à l'information, la volonté du patient doit être tenue à 100%. Le corps médical doit expliquer au patient les causes de la maladie, les médicaments à prendre en comprimés, tout comme en injection ou par transfusion.



Il y a également les risques ou effets secondaires durant les traitements ; rien ne doit être caché au patient pendant la prise en charge. Quant à l'accès au dossier médical, le patient peut à tout moment demander à prendre connaissance de son dossier médical, il suffit qu'il en fasse la demande manuscrite à la direction de l'hôpital. Le patient peut également le consulter sur place, ou en recevoir une copie physique.



En cas de décès, si le patient n'a pas exprimé d’opposition, ses ayants-droits peuvent également avoir accès au dossier, s'ils ont des motifs légitimes. Cependant, s'agissant de libertés et informations, sauf opposition de la part du patient, certains renseignements le concernant, recueillis au cours de la consultation ou de l'hospitalisation, pourront faire l'objet d'un enregistrement informatique réservé exclusivement à la gestion de toutes les données administratives et médicales, ainsi qu'à l'établissement de statistiques. Il est possible au patient d'y accéder et de les modifier ou rectifier.



Pour la sécurité transfusionnelle, si l'état de santé du patient nécessite une transfusion, elle pourra être prescrite avec son accord ou celui de la personne de confiance. Bien plus, les informations concernant la santé des mineurs et des majeurs sous tutelle, et les soins qu'ils doivent recevoir, sont délivrées à leurs représentants légaux.



Chaque fois que cela est possible, le praticien en charge d'un patient mineur ou majeur protégé informera l'intéressé de manière adaptée à sa maturité, ou à son sens de discernement, et le fera participer à la prise de décision le concernant. Toute intervention ou toute anesthésie générale sur un mineur, nécessite une autorisation signée par les parents ou le représentant légal.



Enfin il y a les directives anticipées : le malade, en tant qu'une personne majeure, a également la possibilité de rédiger des directives anticipées pour le cas où, en fin de vie, sera hors d'état d'exprimer sa volonté. Ces directives indiquent les souhaits concernant les conditions de limitation ou d'arrêt de traitement. Leur contenu prévaut sur tout avis non médical.





