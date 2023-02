Tchad : rareté du carburant à Goz-Beida, les habitants subissent des prix exorbitants

Les prix de l'essence ont subitement augmenté, passant de 1000 Fcfa à 2000 Fcfa, soit le double du tarif normal. Les commerçants expliquent que cette situation est due au manque d'approvisionnement en carburant, avec seulement deux qualités disponibles sur le marché, celle de la Libye voisine et celle du Tchad.



Alwihda Info a effectué un tour des différents points de vente pour constater que la situation est alarmante. Les habitants de la ville et des localités voisines se plaignent du coût élevé du carburant, qui rend leur quotidien difficile. Le gasoil, quant à lui, est également touché par la flambée des prix, un bidon coûtant jusqu'à 15 000 Fcfa dans certains points de vente.



La situation est telle que les habitants de la ville de Goz-Beida ont exprimé leur mécontentement envers les autorités, appelant à une solution urgente pour résoudre ce problème qui affecte le transport et l'économie de la région.