Tchad : recensement biométrique des fonctionnaires de police

Dans un message porté, et destiné à tous les directeurs techniques, commandants des unités spécialisées et les délégués provinciaux de la police, le directeur général de la Police nationale, le général de corps d’armée Moussa Haroun Tirgo, annonce un recensement des fonctionnaires de la Police nationale.



A cette occasion, le directeur général de la Police nationale instruit de prendre toutes les dispositions nécessaires, dans un bref délai, pour la réussite de cette opération de recensement biométrique des fonctionnaires de la Police nationale.



Pour ce faire, chaque policier doit se munir de deux photos d’identité, d’une copie d’acte de naissance, d’une pièce d’identité, et de l’acte d’intégration.