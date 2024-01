Tchad : réception officielle des rhinocéros noirs d'Afrique du Sud au Parc national de Zakouma

Le ministre de l’Environnement, de la Pêche et du Développement durable, Mahamat Abdelkerim Hanno a présidé le 27 janvier 2024, la cérémonie officielle de réception des rhinocéros noirs d’Afrique du Sud, réintroduits au Parc national de Zakouma. L’événement a été organisé au « Camp Dari », dans ledit parc.



Le 5 décembre 2023, cinq rhinocéros noirs d'Afrique du Sud, sont réintroduits au Parc national de Zakouma. Cet événement marquant, résulte de l'aboutissement des efforts mis en œuvre en 2018, dans le cadre de la coopération entre les deux pays.



La perspective passionnante de la reproduction de ces rhinocéros dans un avenir proche, devient une étape cruciale dans le succès du projet de réintroduction de ces animaux disparus de Zakouma, depuis les années 1970. Le gouverneur de la province du Salamat, Abdoulaye Ibrahim Siam, a souhaité la cordiale bienvenue au ministre et à l'auguste délégation composée des hautes personnalités et chefs de missions diplomatiques.



Lorenzo Harrington, représentant l'ambassadeur de l'Union européenne au Tchad, souligne l'importance de la longue coopération entre le Tchad et l'Union européenne, dans le domaine de la biodiversité. L'ambassadeur d'Afrique du Sud, Son excellence, Joseph Nkosi, a, au nom du gouvernement sud-africain, réaffirmé son engagement à poursuivre la coopération fructueuse entre les deux pays.



Le ministre de l’Environnement, de la Pêche et du Développement durable, Mahamat Abdelkerim Hanno, justifie l'importance de l'événement qui, selon lui, est un processus majeur pour le développement du Tchad dans le domaine touristique. Par la même occasion, le ministre a célébré le 60ème anniversaire de la création du Parc national de Zakouma, qui a vu le jour, le 7 mai 1963.