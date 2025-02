Tchad : rectificatif du décret du 06 février portant nomination des membres du gouvernement

Par décret N°0112/PR/PM/2025 du 27 février 2025, est rectifié le décret N°0065/PR/PM/2025 du 06 février 2025, portant nomination des membres du gouvernement, en son article 1er comme suit :



Au lieu de : ministre de l'Education nationale, du Bilinguisme et de la Promotion civique : M. Aboubakar Assidick Tchoroma. Lire : ministre de l'Education nationale et de la Promotion civique : Dr Aboubakar Assidick Tchoroma.



Au lieu de : ministre des Communications, de l'Economie numérique et de la Digitalisation de l'administration : M. Boukar Michel. Lire : ministre des Télécommunications, de l'Economie numérique et de la Digitalisation de l'administration : M. Boukar Michel.



Au lieu de : ministre, porte-parole du gouvernement : M. Gassim Cherif Mahamat. Lire : ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement : M. Gassim Cherif Mahamat.



Au lieu de : ministre secrétaire générale du gouvernement, chargée des Relations avec les Grandes institutions : Dr Ramatou Mahamat Houtouin. Lire : ministre secrétaire générale du gouvernement, chargée de la Promotion du bilinguisme dans l'Administration et des Relations avec les Grandes institutions : Dr Ramatou Mahamat Houtouin.



Au lieu de : secrétaire d'Etat à l'Administration du territoire et à la décentralisation : M. Ahmat Oumar Ahmat. Lire : ministre délégué auprès du ministre de l'Administration du territoire, chargé de la Décentralisation : M. Ahmat Oumar Ahmat.



Le reste sans changement.