Tchad : récupération de biens automobiles, le ministère de la santé envisage des voies de recours

L'Inspecteur général du ministère de la Santé publique et de la Solidarité nationale intérimaire, Welba Raïwe Kolandi, a déclaré vendredi dans un communiqué qu'il dispose de la liste nominative des agents ayant conservé des véhicules sans titre valable.



À l'expiration de la date butoir du 7 août 2020, l'Inspection générale se verra dans l'obligation de recourir aux voies d'exécution forcée pour récupérer les biens du ministère, précise Welba Raïwe Kolandi.



S'agissant des agents (ou ex-agents) qui se sont exécutés dans les délais, en réintégrant des véhicules détenus sans titres dans le parc du ministère, l'inspecteur intérimaire a adressé ses remerciements.



Le 29 juillet dernier, le ministre Dr. Abdoulaye Sabre Fadoul a demandé à tous les agents et ex-agents du ministère de la Santé publique et de la Solidarité nationale détenant sans aucun titre valable, soit des véhicules, soit des engins à deux roues, appartenant au ministère de la Santé publique et de la Solidarité nationale, de bien vouloir les restituer à l'Inspection générale, au plus tard le 7 août 2020 à 12 heures très précises.