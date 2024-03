Tchad : regards croisés sur le développement des femmes dans un débat porté par le PNUD

Cette conférence-débat a vu la participation de la secrétaire générale du ministère de la Femme, du représentant du PNUD, du représentant de l'Organisation Internationale pour les Migrations (OIM), et de plusieurs femmes dirigeantes d'associations.



Ce fut un moment crucial pour les femmes, de discuter du développement économique et socioculturel des femmes au Tchad. Autour du thème, « Renforcer les opportunités pour les femmes dans un contexte de développement en mutation », le débat a été ouvert par le discours d'ouverture du secrétaire général du ministère de la Femme et de la Petite enfance.



Plusieurs points ont été abordés lors de cette conférence-débat, notamment la baisse de l'accès à l'éducation et à la formation des filles, l'appropriation des textes et lois concernant les femmes, ainsi que le manque de données statistiques sur la participation des femmes à la gestion publique depuis 1990.



Les participantes ont également exprimé le besoin d'un système d'information regroupant les femmes de tous les domaines d'activité, publics et privés. Les femmes ont également souligné leur insatisfaction, quant à leur participation de 30%, qu'elles considèrent comme une punition plutôt qu'une promotion. Elles ont encouragé à viser des postes stratégiques, pour être davantage écoutées et participer aux prises de décision.



Parmi les obstacles au développement évoqués par les femmes, on compte les contraintes socioculturelles, les mauvaises interprétations religieuses, la polygamie non réglementée, la baisse de l'accès à l'éducation des filles et le non-respect des lois concernant les femmes au Tchad. En termes de recommandations, les femmes ont exhorté les partenaires à continuer à soutenir les formations et les ateliers en entrepreneuriat et en leadership.



Elles ont également souligné l'importance des infrastructures telles que les routes, l'électricité et les nouvelles technologies de l'information et de la communication pour un développement durable, et ont évoqué la création d'un espace de cohésion intergénérationnel pour répondre aux besoins réels des jeunes en matière de développement.



Il est à noter que de nombreuses questions posées au cours de ce débat sont restées sans réponse, et un autre rendez-vous est prévu dans un proche avenir.