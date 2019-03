Tchad : réhabilitation de plusieurs cantons dans l'Ennedi Est

Au terme d'un décret du 14 mars 2019, il est porté réhabilitation de plusieurs cantons et confirmation de leurs chefs dans la province de l'Ennedi Est. Le décret est pris sur proposition du ministre de l'Administration du territoire, de la Sécurité publique et de la Gouvernance locale.



Les cantons Bao, Kaoura, Bahaï, Itou et Mourdi qui étaient structurés en groupements par le décret n° 653, 654 et 655 du 5 octobre 2016 sont réhabilités ainsi que leurs chefs. Ils sont situés dans les sous-préfectures D'Amdjarass.