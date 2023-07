Tchad : réhabilitation du château d'eau de Beboni, un soulagement pour la population

Après quatre années d'inactivité, le château d'eau de Beboni, en panne depuis 2017, a enfin été réparé et réhabilité, permettant ainsi de fournir de l'eau potable à la population. La réception provisoire de l'ouvrage a eu lieu ce vendredi 21 juillet 2023 en présence des autorités locales, marquant un moment crucial pour la communauté.



Soucieux de garantir l'accès à l'eau potable pour les habitants, le chef de canton de Beboni, Samengar Kessely, a suivi attentivement toutes les explications techniques lors de cette réception. Les groupes électrogènes de 22 KVA chacun ont été examinés en détail, et les vannes de pompage du château, d'une capacité de 150 mètres cubes, ont été vérifiées et fonctionnent correctement. Les vannes de distribution sont également en bon état, alimentant les fontaines et abreuvoirs de la région. Malgré quelques difficultés relevées lors de l'inspection, le responsable de l'entreprise d'exécution, Boutique Normal, s'est engagé à les corriger rapidement.



Le chef de canton, Samengar Kessely, a exprimé sa gratitude envers l'organisation 5% pour son engagement louable en faveur de l'approvisionnement en eau potable de la population. Il a également formulé quelques doléances, notamment la clôture du château, et a demandé à l'équipe technique de prendre en compte certains manquements pour assurer un fonctionnement optimal.



La maire de la ville de Beboni, Djekoguemgoto Virginie, s'est également réjouie de cette initiative et a exprimé sa satisfaction en plaidant pour la construction d'un local pour abriter le service de la commune, afin d'améliorer davantage les services publics.



Cette réhabilitation du château d'eau constitue un soulagement pour la population de Beboni, car désormais tous les robinets de la ville fournissent de l'eau, bien que la pression reste encore faible.



Cette avancée importante témoigne des efforts déployés pour garantir l'accès à l'eau potable dans la région, et les autorités locales restent déterminées à poursuivre leurs initiatives en vue d'améliorer la qualité de vie des habitants de Beboni.