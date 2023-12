Tchad : réintégration dans la légalité de 600 ex-rebelles

Le ministre des Armées, des Anciens combattants et Victimes de guerre, Dago Yacoub, accompagné du ministre de la Réconciliation nationale, Abderaman Koulamallah, du chef d’État-major général des Armées, ainsi que des commandants des grandes formations des forces de défense et de sécurité, a présidé le 19 décembre dernier, une cérémonie d'accueil du groupe politico-militaire FNDJT (Front National pour la Démocratie et la Justice au Tchad).



En effet, le groupe rebelle FNDJT a pris la sage décision de revenir à la légalité, et de rejoindre le processus de transition initié par le Dialogue National Inclusif et Souverain, dans l'intérêt supérieur de la nation tchadienne.



Le groupe a présenté 600 de ses combattants au Centre d’Instruction Militaire de Loumia, situé à 90 km au sud de N'Djamena, et s'engage à ramener tous ses autres éléments dans le droit chemin. Lors de la cérémonie, le chef d'État-major général des Armées, le ministre de la Réconciliation et le ministre des Armées ont salué l'initiative louable du FNDJT, et ont promis de mettre en œuvre de manière exemplaire, l'accord de leur réintégration.



Les anciens rebelles ont partagé des accolades et des nouvelles avec leurs frères des Forces de Défense et de Sécurité, autour d'un banquet organisé pour l'occasion.