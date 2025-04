Tchad : remise d’attestations aux jeunes formés par le Centre Polyvalent des Enfants Bouviers à Djoli

Une cérémonie de remise des attestations s’est tenue au village Hihi, dans le canton Djoli, le jeudi 03 avril 2025, marquant la fin d’une session de formation organisée par le Centre de Formation Polyvalent des Enfants Bouviers, en partenariat avec le Programme Promotion de la Qualité de l’Éducation de Base au Tchad (ProQEB).



Cette session de formation, qui a duré deux mois, a permis à 50 jeunes apprenants, issus des cantons Balimba, Moussafoyo, Koumogo, Djoli et Hilim, d’acquérir des compétences dans divers domaines tels que la couture, la réparation des engins à deux roues, la menuiserie métallique et bois, la soudure, ainsi que la transformation des produits locaux.



Lors de la cérémonie, les chefs de village du canton Djoli ont exprimé leur gratitude à la coordinatrice du centre, Mme Pauline Madjingaye, pour cette initiative. Ils ont souligné l’importance de ces formations pour permettre aux jeunes de se prendre en charge, et de ne plus être contraints de suivre les troupeaux.



La coordinatrice du Centre de Formation Polyvalent des Enfants Bouviers, Mme Pauline Madjingaye, a rappelé que son centre, créé en 2006, a pour vocation de lutter contre le phénomène des enfants bouviers, un problème qui s’est intensifié dans la province et plus précisément dans le canton Djoli.



Face à cet enjeu, elle a jugé nécessaire de mettre en place ce centre afin d’offrir aux jeunes une formation professionnelle et un avenir meilleur. Le représentant du ProQEB, Djimtessem Kabé Abelin, a félicité la coordinatrice pour cette initiative et assuré que son organisation continuerait à soutenir de telles actions visant à améliorer la qualité de l’éducation et la formation professionnelle des jeunes au Tchad.



De son côté, le représentant du délégué de l’Education nationale et de la Promotion civique du Moyen-Chari, Djimidi Tad-Ogra, a encouragé les bénéficiaires à mettre en application les compétences acquises et à devenir des modèles dans leurs communautés respectives.



Chaque apprenant a reçu une attestation de sa participation et des compétences acquises. En signe de reconnaissance pour son engagement en faveur de la jeunesse, une attestation d’honneur a également été remise à Mme Pauline Madjingaye, de la part du ProQEB, saluant ainsi son remarquable travail dans la formation et l’insertion socio-professionnelle des jeunes.