Tchad : remise de grades à deux colonels promus généraux à Sarh

Une cérémonie de remise de grades à deux colonels s'est déroulée ce 31 janvier 2024 à Sarh. C'est le gouverneur de la province du Moyen Chari, Abderamane Ahmat Bargou et le général de brigade, Abdoulaye Tissero, commandant de la zone 5 qui ont présidé cette cérémonie en présence de plusieurs officiers et sous-officiers.



Ces deux colonels ont été élevés au rang et appellation de général de brigade. Il s'agit désormais du général de brigade Mahamat Tom Tebir, commandant des opérations de Sido, dans le département de la Grande-Sido et du général Hisseine Maïdé Kebir, commandant du Groupement de la Garde Nomade Nationale Tchadienne (GNNT) de la zone 5.



Le gouverneur, Abderrahmane Ahmat Bargou a félicité ces deux généraux pour leur travail abattu et leur a demandé de continuer à veiller sur la sécurité des personnes et de leurs biens, dans tous les quatre coins de la province du Moyen-Chari.



Les deux récipiendaires ont vivement remercié le chef de l'État pour cette reconnaissance, et ont promis de servir loyalement la nation Tchadienne avec détermination.